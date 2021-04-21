За звание чемпиона Кыргызстана по футзалу поборются четыре команды

Четыре команды — Steelex, «Мурас», «Фарватер» и BMG int — поборются за звание чемпиона страны. Об этом сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

Полуфиналы состоят из двух матчей. В случае равенства забитых и пропущенных мячей в финал выходит команда, занявшая более высокое место в турнирной таблице по итогам финального этапа.

22 апреля в 18.00 сыграют Steelex и «Мурас», в 20.00 — BMG int и «Фарватер». 23 апреля в 18.00 встретятся «Фарватер» и BMG int, а в 20.00 — «Мурас» и Steelex.

Финальный матч и матч за третье место состоятся 25 апреля в ФОК «Газпром».

Финал состоит из одного матча — два тайма по 25 минут. В случае ничьи назначаются два дополнительных тайма по пять минут. Если счет после этого будет равным, то победитель определяется по серии послематчевых пенальти. Также будет определяться бронзовый призер чемпионата.

25 апреля в 12.00 состоится матч за третье место, в 14.00 — финал.

Все игры в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте 24.kg.