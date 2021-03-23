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Спорт

Начался матч сборной Кыргызстана по футболу в Кубке трех наций

В городе Катманду (Непал) начался футбольный матч сборных Кыргызстана и Бангладеш в Кубке трех наций.


Как сообщает Кыргызский футбольный союз, олимпийская сборная Кыргызстана, составленная из игроков не старше 23 лет, принимает участие в Кубке трех наций с 22 по 30 марта. В розыгрыше участвуют еще национальные сборные Бангладеш и Непала.

«Для нас это большой турнир. Сыграть против национальных сборных Бангладеш и Непала — это большой опыт, будет шанс проявить себя. Будет тяжело, но мы готовы к этому. Мотивация большая — играть против национальных сборных, потому что эти матчи просматриваются. Это еще один повод показать себя. Против национальных сборных мне еще не приходилось играть, пару раз играли против Непала в составе молодежной сборной», — отметил на предтурнирной пресс-конференции вратарь Эржан Токотаев.

Турнир пройдет по круговой системе «каждый с каждым». Лучшие две команды сыграют в финале.

Матч со сборной Непала футболисты Кыргызстана сыграют 25 марта.
Ссылка: https://24.kg/sport/187329/
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