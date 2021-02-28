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Спорт

Золото в международном турнире по борьбе в Киеве завоевала Айсулуу Тыныбекова

Айсулуу Тыныбекова победила в международном турнире по спортивной борьбе, который проходит в Киеве.

В весовой категории 62 килограмма она одолела представительницу украинской команды Илону Прокопевнюк и выиграла золотую медаль.

со страницы Айсулуу Тыныбековой в Facebook
Фото со страницы Айсулуу Тыныбековой в Facebook

Ранее золото стране принесли борцы Мээрим Жуманазарова и Узур Жусупбеков.

В весовой категории до 68 килограммов Мээрим Жуманазарова одолела канадскую спортсменку Оливию Ди Баккону.

Узур Жусупбеков в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов должен был встретиться с Гиорги Мелия из Грузии, но последний отказался от борьбы и кыргызстанец автоматически получил первое место.
Ссылка: https://24.kg/sport/184906/
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