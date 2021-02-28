В Киеве борцы-кыргызстанцы завоевали первые две золотые медали

В Киеве международный турнир по спортивной борьбе вышел на финишную прямую. На ковре идет борьба за золото.

Кыргызстанские борцы Мээрим Жуманазарова и Узур Жусупбеков уже завоевали золотые медали.

В весовой категории до 68 килограммов Мээрим Жуманазарова одолела канадскую спортсменку Оливию Ди Баккону.

Узур Жусупбеков в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов должен был встретиться с Гиорги Мелия из Грузии, но последний отказался от борьбы и кыргызстанец автоматически получил первое место.

Сегодня ночью Айсулуу Тыныбекова со счетом уверенного победителя 10:0 одолела соперницу из Узбекистана и вышла в финал. Ей предстоит схватка с украинкой Илоной Прокопевнюк.

В турнире принимают участие около 600 спортсменов из 33 стран мира.