18:28
USD 84.68
EUR 103.38
RUB 1.15
Спорт

Женская сборная Кыргызстана по борьбе примет участие в международном турнире

Члены национальной сборной команды Кыргызстана по женской борьбе примут участие в XXIV Международном турнире памяти выдающихся украинских борцов и тренеров. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир начался сегодня, 26 февраля, в Киеве (Украина). Он продлится до 28 февраля.

«В турнире примут участие пять спортсменок. В том числе Айсулуу Тыныбекова. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта», — сообщили в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/184724/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпион мира Каныбек Сагынбаев возглавил спецшколу олимпийского резерва
«Битва богатырят» по русской спортивной игре киле прошла в Чуйской области
В Бишкеке прошел чемпионат по футзалу среди женских команд
Вольники примут участие в международном турнире в Украине
В Оше прошел городской турнир по кок-бору. Участвовали 12 команд
Сборная по стрельбе из лука примет участие в турнире Alpomish va Barchinoy
Каныбек Жолчубеков объявил о завершении спортивной карьеры
В Чолпон-Ате состоится крупный международный марафон
Мусулман Джоломанов завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Украины
Юниоры-легкоатлеты примут участие в международном турнире в Минске
Популярные новости
Огненная красота: россиянка из&nbsp;ММА сводит с&nbsp;ума фанатов Огненная красота: россиянка из ММА сводит с ума фанатов
В&nbsp;Бишкеке прошел первый этап Кубка Кыргызстана по&nbsp;практической стрельбе В Бишкеке прошел первый этап Кубка Кыргызстана по практической стрельбе
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Лига чемпионов УЕФА. Завершились первые матчи 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА. Завершились первые матчи 1/8 финала
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
26 февраля, пятница
18:18
Женская сборная Кыргызстана по борьбе примет участие в международном турнире Женская сборная Кыргызстана по борьбе примет участие в ...
18:09
Местные выборы. Еще четыре партии намерены баллотироваться в Бишкекский горкенеш
18:03
В Бишкеке в трех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки
18:02
Садыр Жапаров объяснил, почему комиссию по Кумтору возглавил Акылбек Жапаров
17:58
Правительство определилось, чем будет заниматься в ближайшие 100 дней