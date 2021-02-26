Женская сборная Кыргызстана по борьбе примет участие в международном турнире

Члены национальной сборной команды Кыргызстана по женской борьбе примут участие в XXIV Международном турнире памяти выдающихся украинских борцов и тренеров. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир начался сегодня, 26 февраля, в Киеве (Украина). Он продлится до 28 февраля.

«В турнире примут участие пять спортсменок. В том числе Айсулуу Тыныбекова. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта», — сообщили в госагентстве.