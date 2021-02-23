В Бишкеке прошел первый этап Кубка Кыргызстана по практической стрельбе

В Бишкеке на полигоне ГКНБ прошел первый этап Кубка Кыргызстана по практической стрельбе, приуроченный ко Дню защитника Отечества. За звание лучших боролись 48 стрелков из семи команд. Среди участников гражданские и военные спортсмены, а также юниоры.
Соревнования начались в условиях, максимально приближенных к боевым. Полигон ГКНБ, расположенный в предгорье, заволокло туманом так, что мишени едва различались в белесой завесе. Чуть позже пошел снег с дождем.
«В этом месяце наш вид спорта впервые был признан в Кыргызстане официальным. Очень символично, что в мире мы стали 40-й страной, признавшей практическую стрельбу», — отмечает вице-президент Федерации боевой и практической стрельбы Эркин Усубалиев.
В рамках соревнований участникам предстояло выполнить два упражнения, как в командном, так и в личном зачете. Наиболее зрелищное — дуэль.
«Здесь очень важна не только скорость, но и выдержка. Сильнейшим оказывается тот, у кого нервы крепче. Так как стрелки часто начинают нервничать, торопиться и допускать ошибки», — объясняет Эркин Усубалиев.
По итогам состязаний лучшими среди взрослых стрелков стали Станов, Бексултанов и Асанбеков. Среди юниоров — Зуев, Носиков и Шипилов. В командном зачете лучшими оказались GLOK_TEAM. KG. FIGHTER.KG и SHTURM разделили между собой второе и третье места соответственно.
Кубок Кыргызстана состоит из трех этапов — третий финальный пройдет в Бишкеке в июне.
«В наших ближайших планах участие сборной команды Кыргызстана в чемпионате России, который пройдет с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге. Для нас это значимое событие, и мы активно к нему готовимся», — сообщил президент Федерации боевой и практической стрельбы КР Алмаз Джолдошалиев.