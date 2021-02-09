09:55
USD 84.80
EUR 102.03
RUB 1.14
Спорт

Защитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в ярославском клубе

Защитник Национальной сборной Тамирлан Козубаев будет играть в футбольном клубе «Шинник» из Ярославля (Россия). Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

«Шинник» — футбольный клуб, выступающий в Первенстве Футбольной национальной лиги.

Тамирлан Козубаев принимал участие в Кубке Азии 2019 года, сыграл все четыре матча своей команды. Играл за «Дордой», «Алгу» (Кыргызстан), «Шауляй», «Гранитас» (Литва). В 2020 году играл в команде «Персита Тангеранг» (Индонезия).

В ФНЛ в клубе «Енисей» играет еще один кыргызстанец — капитан сборной КР Валерий Кичин.
Ссылка: https://24.kg/sport/182761/
просмотров: 17
Версия для печати
Материалы по теме
В Англии вратарь забил гол: мяч перелетел через все поле
Лионель Месси ударил соперника по голове и получил красную карточку
Появилась фотография сына Ташиева в форме испанского футбольного клуба «Леванте»
Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Ошский футбольный клуб «Алай» подписал контракт с новым главным тренером
Сына Камчыбека Ташиева пригласили на просмотр в футбольный клуб Ла Лиги
Тренер клуба «Рубин» Леонид Слуцкий снял клип к Новому году. Интернет в восторге
Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по голам за один клуб
Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
Популярные новости
В&nbsp;прошлом году спортсменам выплатили стипендии на&nbsp;24&nbsp;миллиона 995 тысяч сомов В прошлом году спортсменам выплатили стипендии на 24 миллиона 995 тысяч сомов
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
Рак у&nbsp;детей агрессивен, но&nbsp;лучше поддается лечению Рак у детей агрессивен, но лучше поддается лечению
9 февраля, вторник
09:54
Защитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в ярославском клубе Защитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в ...
09:52
В Алае повесилась девушка. Милиция возбудила дело
09:48
В Токтогуле задержаны водитель и пассажир Delicа с двумя килограммами наркотиков
09:42
Двух мальчиков, вышедших из дома три недели назад, ищут в Кыргызстане
09:31
Милиция просит опознать тело, найденное еще летом. Осторожно, фото!