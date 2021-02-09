Защитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в ярославском клубе

Защитник Национальной сборной Тамирлан Козубаев будет играть в футбольном клубе «Шинник» из Ярославля (Россия). Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

«Шинник» — футбольный клуб, выступающий в Первенстве Футбольной национальной лиги.