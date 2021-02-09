Защитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в ярославском клубе

Защитник Национальной сборной Тамирлан Козубаев будет играть в футбольном клубе «Шинник» из Ярославля (Россия). Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.
«Шинник» — футбольный клуб, выступающий в Первенстве Футбольной национальной лиги.
Тамирлан Козубаев принимал участие в Кубке Азии 2019 года, сыграл все четыре матча своей команды. Играл за «Дордой», «Алгу» (Кыргызстан), «Шауляй», «Гранитас» (Литва). В 2020 году играл в команде «Персита Тангеранг» (Индонезия).
В ФНЛ в клубе «Енисей» играет еще один кыргызстанец — капитан сборной КР Валерий Кичин.