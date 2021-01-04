Сына Камчыбека Ташиева пригласили на просмотр в футбольный клуб Ла Лиги

Сына Камчыбека Ташиева 15-летнего Эмир-Хана Кыдыршаева пригласили на просмотр в футбольный клуб «Леванте», выступающий в испанской Ла Лиге. Об этом сообщил в Facebook сам председатель Госкомитета нацбезопасности.

Глава ГКНБ выразил надежду, что его сын станет первым кыргызским футболистом, играющим в высшей лиге испанского чемпионата.

«Младший сын Эмир-Хан 1,5 года учился в академии «Паоло Росси» и полгода играл за команду «Перуджа» в итальянской серии «Б», а теперь получил приглашение на просмотр в ФК «Леванте» и впервые уезжает за границу без меня», — написал Камчыбек Ташиев.

Отметим, «Леванте» — это профессиональный футбольный клуб из Валенсии, основан в 1909 году. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате Испании. Ла Лига — высшая лига чемпионата Испании по футболу, считающаяся одной из сильнейших в мире.