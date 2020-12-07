Кыргызстанка Мария Коробицкая завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

Мария Коробицкая завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио. Она вчера выиграла на II Ташкентском международном марафоне. Об этом сообщил сайт Федерации легкой атлетики Узбекистана.

По его данным, она финишировала первой на классической дистанции 42 километра 195 метров. Ее результат — 2 часа 26 минут 42 секунды (олимпийский норматив — 2 часа 29 минут 30 секунд).

Мария Коробицкая стала шестой спортсменкой, которая завоевала путевку на Олимпиаду в Токио. Ранее лицензии завоевали Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков (спортивная борьба), Дарья Маслова и Юлия Андреева (легкая атлетика, марафонский бег) и Денис Петрашов (плавание).

Среди мужчин вторым финишировал спортсмен из Кыргызстана Илья Тяпкин с результатом 2 часа 16 минут 6 секунд (олимпийский норматив — 2 часа 11 минут 30 секунд).