12:45
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Спорт

Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Накануне прошли матчи четвертого тура группового этапа, пишет sports.ru.

По итогам матчей групп E и G определились четыре первых участника плей-офф Лиги чемпионов. Ими стали «Челси» и «Севилья». Клубы гарантировали себе два первых места в группе, опередив «Краснодар» и «Ренн».

Еще две путевки в 1/8 финала завоевали «Барселона», разгромившая киевское «Динамо» (4:0), и «Ювентус», вырвавший победу у «Ференцвароша» (2:1).

«Краснодар» дома проиграл «Севилье» (1:2), а «Зенит» уступил «Лацио» на выезде (1:3). Российские клубы потеряли шансы выйти в следующий тур.

Подробнее с расписанием матчей и результатами игр можно познакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/174399/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Команда юных футболистов «Абдыш-Ата» об учебно-тренировочных занятиях в Анталии
Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG
Cотрудники клуба «Барселона» расстроились, что Лионель Месси не ушел из команды
Невероятно. Футболист сборной Казахстана забил гол с центра поля
Определился чемпион Национальной лиги Кыргызстана по футболу
Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу
За Кубок Кыргызстана по футболу поборются клубы «Алай» и «Абдыш-Ата»
Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу
Популярные новости
Антонина Шевченко одержала досрочную победу на&nbsp;турнире UFC Антонина Шевченко одержала досрочную победу на турнире UFC
Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майю Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майю
Пять юных футболистов из&nbsp;Кыргызстана поборются за&nbsp;места в&nbsp;академии PSG Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: кредитные карты под 22&nbsp;процента. Без залога! Акция от «Бакай Банка»: кредитные карты под 22 процента. Без залога!
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
25 ноября, среда
12:44
Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Обвиняемым вынесен приговор Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Обвиняемым...
12:36
На защищенные статьи расходов бюджета ежегодно уходит 140 миллиардов сомов
12:29
Количество случаев семейного насилия во время пандемии выросло на 60 процентов
12:28
Соавтора гимна Кыргызстана похоронили в Бишкеке
12:15
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца