Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Накануне прошли матчи четвертого тура группового этапа, пишет sports.ru.

По итогам матчей групп E и G определились четыре первых участника плей-офф Лиги чемпионов. Ими стали «Челси» и «Севилья». Клубы гарантировали себе два первых места в группе, опередив «Краснодар» и «Ренн».

Еще две путевки в 1/8 финала завоевали «Барселона», разгромившая киевское «Динамо» (4:0), и «Ювентус», вырвавший победу у «Ференцвароша» (2:1).

«Краснодар» дома проиграл «Севилье» (1:2), а «Зенит» уступил «Лацио» на выезде (1:3). Российские клубы потеряли шансы выйти в следующий тур.

Подробнее с расписанием матчей и результатами игр можно познакомиться здесь.