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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью с командой Таджикистана

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Трансляция игры закончилась несколько минут назад.

Счет игры — 1:1.

После пропущенного мяча футболисты Таджикистана активно начали атаковать ворота кыргызстанцев и на последней минуте первого тайма забили ответный гол.

Соперники активно начали и второй тайм, кыргызстанцы также атаковали. Но забить никому так и не удалось.

Накануне сборная Кыргызстана проиграла Узбекистану со счетом 1:2.

В Ташкенте 20 ноября отечественная сборная проведет еще один товарищеский матч с Узбекистаном.
Ссылка: https://24.kg/sport/173580/
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