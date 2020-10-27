Сборная Кыргызстана по футзалу проведет товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Сборная приступила к учебно-тренировочному сбору, который пройдет в три этапа в Чолпон-Ате и Бишкеке до 15 ноября.

С командой Узбекистана наша сборная встретится 17 и 18 ноября в Ташкенте, матчи с Таджикистаном пройдут в Худжанде 21 и 22 ноября.

В расположение команды главный тренер Амиржан Муканов вызвал 18 игроков:

вратари: Кирилл Ермолов («Мурас»), Жоодарбек уулу Айдос («Спартак Бишкек»), Тариэл Абжалбеков («Намыс»);

полевые игроки: Нурсултан Абдылдаев, Абдрасул уулу Манас, Максат Алимов, Юлдашбай Салимбаев (все — EREM), Байгазы уулу Улан, Кайрат Кубанычов, Абдыжалил уулу Айдар, Денис Амандыков, Саламат Мамбеталиев (все — «Мурас»), Азат Исабеков («Фарватер»), Ильяс Чотбаев («Сипар», Таджикистан), Данияр Ашымалиев, Мухамад Аскарбеков («Намыс»), Арстанбек Турсунов, Азамат Долоткелдиев (оба — «Спартак Бишкек»).