Бюджет сотрудников Агентства физкультуры и спорта урезали на 72 процента. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

По его словам, наши спортсмены рискуют не попасть на международные соревнования и Олимпийские игры.

«Нужно обратить внимание не только на пандемию, но и другие проблемы. Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Люди готовы сократить свой спортивный календарь. Однако они готовились к играм четыре-пять лет. Статья расходов «Прочее» в Агентстве физкультуры и спорта очень важная. В нее входят учебно-тренировочные сборы, перелеты, питание, проживание, участие в соревнованиях. Эту статью урезали на 72 процента. Это приведет к тому, что наши спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских играх, лицензионных соревнованиях», — сказал Умбеталы Кыдыралиев.