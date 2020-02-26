У кыргызстанцев шесть медалей на турнире по таэквондо в России

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на международном турнире Russian Open — 2020 по таэквондо ITF. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР (президент Керимбек Мияров).

Он прошел в Долгопрудном. За победу боролись около 300 спортсменов из РФ, Аргентины, Казахстана, КР и Таджикистана. Нашу страну представляли четыре таэквондиста. В дисциплине «спарринг» Назира Утешова (63 кг) стала чемпионкой, Асадбек Таджибаев (63 кг) и Антон Береговой (76 кг) — серебряными призерами, а Куттубек Мияров (58 кг) — бронзовым. В дисциплине «тули» Назира Утешова завоевала серебро, Куттубек Мияров — бронзу.

Напомним, на турнире Kazakhstan Open наши таэквондисты взяли 12 наград.