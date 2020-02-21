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Спорт

Победы «Арсенала» и «Интера», поражение «Аякса». В Лиге Европы начался плей-офф

В Лиге Европы 20 февраля прошло 16 матчей 1/16 финала.

«Интер» в гостях победил «Лудогорец» - 2:0. Голы забили Кристиан Эриксен (71-я минута) и Ромелу Лукаку (95-я минута, с пенальти).

«Хетафе» дома с таким же счетом одолел «Аякс». Отличились Дейверсон Брум (37-я минута) и Роберт Кенеди (93-я минута).

«Вулверхэмптон» дома разгромил «Эспаньол» — 4:0. Три мяча забил Диогу Жота (15-я, 67-я и 81-я минута) и один — Рубен Невеш (52-я минута).

«Арсенал» на чужом поле обыграл «Олимпиакос» — 1:0. Результативный удар нанес Александр Ляказетт (81-я минута).

Ответные поединки пройдут 27 февраля. Победители по сумме двух встреч получат путевку в следующую стадию турнира.

Результаты и расписание всех матчей плей-офф Лиги Европы — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/144282/
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