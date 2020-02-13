Бахадыр Кочкаров возглавил судейский комитет Кыргызского футбольного союза

Федерация футбола Кыргызской Республики сменила название. Теперь организация будет называться Кыргызский футбольный союз. Об этом 24.kg сообщили в спортивной организации.

Одно из первых решений переименованной федерации — назначение Бахадыра Кочкарова председателем судейского комитета Кыргызского футбольного союза.

Бахадыр Кочкаров — известный кыргызстанский рефери. Он начал судейскую карьеру в 1997 году. Свой заключительный матч на международной арене судил 10 ноября 2019-го. На счету ассистента рефери ФИФА из Кыргызстана девять матчей в финальных стадиях чемпионатов мира.

Как рассказали в союзе, основные цели работы судейского комитета КФС — это развитие судейства и инспектирования, координация региональных судейских организаций для содействия и реализации программ по развитию судейства и инспектирования соревнований по футболу.

О причинах переименования ФФ КР в аппарате организации обещали рассказать позже.

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана образована 25 февраля 1992 года. В 1994-м она стала полноправным членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Азиатской футбольной конфедерации (АФК).