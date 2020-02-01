Эрлан Шеров, Асель Мусабекова. Кто еще стал чемпионом Кыргызстана по дзюдо

В Бишкеке 30-31 января прошел чемпионат Кыргызстана по дзюдо. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Одной из главных задач состязаний было определить кандидатов в национальную сборную. За победу боролись 300 спортсменов. Некоторые ведущие дзюдоисты не участвовали, так как в настоящее время готовятся к рейтинговым турнирам на Олимпиаду.

Среди мужчин первое место заняли Белек Бараканов (до 60 кг), Чынгызхан Сагыналиев (до 66 кг), Бексултан Султанов (до 73 кг), Ишен Аманов (до 81 кг), Эрлан Шеров (до 90 кг), Айбек Акимов (до 100 кг) и Керим Казатов (свыше 100 кг).

Среди женщин победили Айсулуу Мусакулова (до 48 кг), Сауле Алмазова (до 52 кг), Бейшенаалы кызы Бегай (до 57 кг), Асель Мусабекова (до 63 кг), Айзирек Боркошова (до 70 кг), Айжан Кадырбекова (до 78 кг) и Шахида Нармухамедова (свыше 78 кг).