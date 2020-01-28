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Спорт

Лучший футболист Кыргызстана 2019 года будет играть за казахстанский «Кайрат»

Фото ФФ КР. Лучший футболист 2019 года в Кыргызстане Гулжигит Алыкулов

Лучший футболист Кыргызстана 2019 года Гулжигит Алыкулов будет играть за казахстанский «Кайрат». Об этом сообщили в алматинском клубе.

ФК «Кайрат» заключил трудовое соглашение с 19-летним полузащитником сборной Кыргызстана Гулжигитом Алыкуловым. 

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Гулжигит Алыкулов играл в «Дордое», в 2017-м перешел в турецкий «Антальяспор», где выступал за молодежный состав клуба. Играл за клуб «Кара-Балта», «Алга» из столицы Кыргызстана.

Затем присоединился к белорусскому «Неману» в зимнее трансферное окно 2019 года. За клуб из Гродно он сыграл 24 матча, забив в них четыре гола и отдав четыре результативных передачи.⠀⠀⠀

Гулжигита Алыкулова назвали лучшим игроком 2019 года по версии Федерации футбола Кыргызстана.

Контракт ФК «Кайрат» с Гулжигитом Алыкуловым подписан на два года с возможностью продления еще на один.
Ссылка: https://24.kg/sport/141772/
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