Лучший футболист Кыргызстана 2019 года будет играть за казахстанский «Кайрат»

Лучший футболист Кыргызстана 2019 года Гулжигит Алыкулов будет играть за казахстанский «Кайрат». Об этом сообщили в алматинском клубе.

ФК «Кайрат» заключил трудовое соглашение с 19-летним полузащитником сборной Кыргызстана Гулжигитом Алыкуловым.

Гулжигит Алыкулов играл в «Дордое», в 2017-м перешел в турецкий «Антальяспор», где выступал за молодежный состав клуба. Играл за клуб «Кара-Балта», «Алга» из столицы Кыргызстана.

Затем присоединился к белорусскому «Неману» в зимнее трансферное окно 2019 года. За клуб из Гродно он сыграл 24 матча, забив в них четыре гола и отдав четыре результативных передачи.⠀⠀⠀

Гулжигита Алыкулова назвали лучшим игроком 2019 года по версии Федерации футбола Кыргызстана.

Контракт ФК «Кайрат» с Гулжигитом Алыкуловым подписан на два года с возможностью продления еще на один.