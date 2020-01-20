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Спорт

Волейбол ногами. В Кыргызстане впервые провели турнир по сепактакрау

Фото 24.kg. Эпизод турнира по сепактакрау в Кара-Балте

Сепактакрау — зрелищный вид спорта родом из Юго-Восточной Азии. Это гибрид волейбола, гимнастики и футбола. По нему проводятся чемпионаты мира и Азии, он входит в программу Азиатских игр. Но в Кыргызстане о нем знают мало. В Кара-Балте 19 января провели первый в истории нашей республики турнир по сепактакрау.

Размер площадки для этой игры — 13,4 на 6,1 метра. В центре натянута сетка высотой 1,52 метра. Играют две команды по три человека. Надо, чтобы мяч коснулся пола на стороне соперника. Раньше использовали плетеные мячи из натурального материала (ротанга), а сейчас в основном пластиковые. Бить можно любой частью тела, кроме рук. Удары нередко делаются в прыжке и через себя. Нужна отменная реакция, ловкость, гибкость и выносливость. Для победы в матче надо выиграть две партии, набирая в них не менее 21 очка.

24.kg
Фото 24.kg. Мяч для сепактакрау

Федерация сепактакрау базируется в Кара-Балте. Ее возглавляет Каныбек Бикбоев, известный любовью к единоборствам. Ранее он привез в Кыргызстан бирманский бокс и пенчак силат. Воспитал чемпионов мира и призеров Азиатских игр.

«Сепактакрау нам предложили развивать малазийцы. Для них это национальный вид спорта. Несколько месяцев назад азиатская федерация прислала мячи и сетки. Хочет отправить тренера, чтобы рассказал обо всех тонкостях сепактакрау. А пока справляемся сами. Сегодня посмотрим, чему научились, — сказал 24.kg Каныбек Бикбоев. — Весной хотим организовать чемпионат республики, а осенью поехать на престижный турнир «Кубок Короля» в Таиланд».

«Сепактакрау хорош сам по себе и как средство подготовки бойцов пенчак силата. Он развивает координацию движений, растяжку и силу удара ногами», — добавил глава федерации.

В турнире участвовали четыре команды из Кара-Балты и окрестностей. Среди девушек первое место занял «Сары-Булак».

«В 2019-м в Малайзии я стала чемпионкой мира по пенчак силату. Еще занимаюсь волейболом. Сепактакрау — как волейбол, только ногами. Получаю удовольствие от игры и общения с друзьями по клубу. Всегда стараюсь быть первой», — рассказала 24.kg одна из самых техничных спортсменок, 16-летняя Алияна Рахманкулова.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира по сепактакрау в Кара-Балте

Среди смешанных команд (два парня, одна девушка) победил СК «Манас». Лучшим в его составе был 16-летний Сыймык Базарбеков.

«Я много лет занимался футболом, а недавно перешел в единоборства. В сепактакрау сегодня играл впервые в жизни — пригласили организаторы, — сообщил 24.kg Сыймык Базарбеков. — Поначалу из-за маленького и жесткого мяча было непривычно, и от ударов заболела нога. Потом приловчился. Играть понравилось».

Среди парней первенствовала команда «Универсал».

24.kg
Фото 24.kg. Участники первого в истории Кыргызстана турнира по сепактакрау

Алмаз Замиров был самым задорным на площадке — ликовал после каждого результативного удара. Выделялся мастерской игрой головой.

«Я чемпион мира по тайскому и бирманскому боксу, — сказал 24.kg 19-летний спортсмен. — Занимаюсь пенчак силатом, участвую в боях ММА. В сепактакрау играю с ноября. Это непростой вид спорта. Самое трудное — принимать мяч и пасовать. Он маленький, а мы-то привыкли пинать по большой груше. Но, думаю, со временем освоим технику как следует».
Ссылка: https://24.kg/sport/140919/
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