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Спорт

Второе золото за пять дней. Айсулуу Тыныбекова выиграла турнир в Италии

Фото из архива ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова 16 января выиграла золото на международном турнире Matteo Pellicone по женской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Соревнования проходят в Риме (Италия). Тыныбекова выступала в весовой категории 62 килограмма: в 1/8 финала одолела Джи Лонг (Китай), в четвертьфинале была сильнее Мэйси Эллен Килти (США), а в полуфинале победила Кайлу Колин Киоко Миракл (США). В решающей схватке наша спортсменка поборола россиянку Любовь Овчарову.

Это вторая победа Айсулуу Тыныбековой за пять дней. Ранее она преуспела в Турции. Оба турнира были для нее этапом подготовки к Олимпийским играм.
Ссылка: https://24.kg/sport/140752/
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