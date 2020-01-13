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Спорт

Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли четыре медали в Иране

Фото @gulshanasattarova. Гульшаной Сатарова на чемпионате Ирана по легкой атлетике

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на открытом чемпионате Ирана по легкой атлетике. Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

Турнир прошел в Тегеране с участием спортсменов из шести стран. КР представляли шесть атлетов. Гульшаной Сатарова взяла золото на дистанции 3 тысячи метров и серебро в забеге на 1,5 тысячи. У Евы Кадыровой бронза на дистанции 60 метров. Нурсултан Кенешбеков стал бронзовым призером мужского забега на 3 тысячи метров.

«Это был один из первых наших стартов в 2020 году. Готовимся к чемпионату Азии в помещении, который пройдет в феврале в Китае», — отметил Иван Щербаков.
Ссылка: https://24.kg/sport/140310/
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