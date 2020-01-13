Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли четыре медали в Иране

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на открытом чемпионате Ирана по легкой атлетике. Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

Турнир прошел в Тегеране с участием спортсменов из шести стран. КР представляли шесть атлетов. Гульшаной Сатарова взяла золото на дистанции 3 тысячи метров и серебро в забеге на 1,5 тысячи. У Евы Кадыровой бронза на дистанции 60 метров. Нурсултан Кенешбеков стал бронзовым призером мужского забега на 3 тысячи метров.

«Это был один из первых наших стартов в 2020 году. Готовимся к чемпионату Азии в помещении, который пройдет в феврале в Китае», — отметил Иван Щербаков.