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Спорт

Бекжан Джамбулов, Айаал Лазарев. Кто еще стал чемпионом КР по вольной борьбе

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана — 2020 по вольной борьбе

В Бишкеке 9-10 января прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе.

За победу боролись 213 спортсменов из столицы и регионов. В весовой категории 57 кг чемпионом стал Мырзаназар уулу Бекболот, 61 кг — Икромжон Хаджимуродов, 65 кг — Нургазы Абдуразаков, 70 кг — Исламбек Орозбеков. Одним из самых напряженных получился финал в весе 74 кг, где Бекжан Джамбулов одолел Адилета Анарбекова.

В категории 79 кг первенствовал Арсалан Будажапов, 86 кг — Алигаджи Гамидгаджиев, 92 кг — Чынгыз Керимкулов, 97 кг — Андрей Аронов. Особый интерес вызывало выступление опытного Айаала Лазарева. После Олимпийских игр — 2016 о нем почти не было слышно. Он боролся в весе 125 кг и уверенно выиграл все схватки, включая финал.

Задачи турнира — определить кандидатов в сборную и подготовиться к лицензионным турнирам на Олимпиаду.
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