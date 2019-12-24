Сборная Кыргызстана по борьбе алыш триумфально выступила на чемпионате мира

Фото @worldalyshfederation. Кыргызстанцы на чемпионате мира по алышу

Сборная Кыргызстана по борьбе на поясах алыш триумфально выступила на чемпионате мира.

Турнир прошел 22-23 декабря в Нур-Султане (Казахстан). Участвовали 250 спортсменов из 27 стран. Отечественная сборная выиграла пять золотых и одну бронзовую медали и победила в командном зачете.

Чемпионами стали Марлен Абдурасулов (60 кг), Элдияр Сексенбаев (70 кг), Орозбек Аширов (100 кг), Анара Рыскулова (55 кг) и Мээрим Момунова (60 кг). Нагира Сарбашова (свыше 75 кг) — третья.

Ранее там же прошел чемпионат мира по казах куреси. Кыргызстанцы взяли пять наград.