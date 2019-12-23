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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

15-23 декабря. Международные соревнования Кубок IBU по биатлону. Обертиллиах (Австрия)

Тут выступают взрослые. Среди участников два представителя Кыргызстана.

22-23 декабря. Чемпионат мира по алышу. Нур-Султан (Казахстан)

Это 17-й чемпионат мира по данному единоборству. Участвуют представители 50 стран.

25 декабря. Международные соревнования Emir FC по смешанным единоборствам. Москва (Россия)

В программе 16 профессиональных боев. Участники — представители России, Азербайджана, Кубы, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Франции.

28 декабря. Международные соревнования по бирманскому боксу. Бишкек, клуб «Стронг»

Звание сильнейшего оспаривают бойцы-профессионалы из Кыргызстана и соседних республик.
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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