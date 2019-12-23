Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

15-23 декабря. Международные соревнования Кубок IBU по биатлону. Обертиллиах (Австрия)
Тут выступают взрослые. Среди участников два представителя Кыргызстана.
22-23 декабря. Чемпионат мира по алышу. Нур-Султан (Казахстан)
Это 17-й чемпионат мира по данному единоборству. Участвуют представители 50 стран.
25 декабря. Международные соревнования Emir FC по смешанным единоборствам. Москва (Россия)
В программе 16 профессиональных боев. Участники — представители России, Азербайджана, Кубы, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Франции.
28 декабря. Международные соревнования по бирманскому боксу. Бишкек, клуб «Стронг»
Звание сильнейшего оспаривают бойцы-профессионалы из Кыргызстана и соседних республик.