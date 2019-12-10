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Спорт

К Всемирному дню футбола. Все голы Национальной сборной в 2019 году (видео)

В 2019 году Национальная сборная Кыргызстана по футболу провела 11 матчей, в число которых входят игры в рамках Кубка Азии-2019, квалификационные матчи чемпионата мира – 2022 и две товарищеские игры.

В свою копилку отечественные футболисты добавили 19 голов, зафиксировав несколько исторических событий, таких как первый хет-трик (три гола, забитые одним игроком за матч) и самое большое количество голов за одну игру.

 В честь Всемирного дня футбола 24.kg решило вспомнить все забитые мячи Национальной сборной в уходящем году.

1
 Кубок Азии-2019

Первым голом в 2019 году, которому радовалась вся страна, стал гол в ворота команды Китая на Кубке Азии – 2019. Автором стал полузащитник Ахлидин Исраилов.

Одной из самых ярких игр на турнире стала встреча со сборной Филиппин, где нападающий Виталий Люкс оформил первый хет-трик в истории сборной Кыргызстана.

Игра со сборной ОАЭ стала роковой для кыргызстанцев, сборная забила два гола – нападающий Мирлан Мурзаев и полузащитник Турсунали Рустамов сумели пробить ворота соперника, но пропустив три мяча, команда завершила свою гонку на турнире. Отметим, что гол Мирлана Мурзаева был номинирован АФК (Азиатская конфедерация футбола) на звание лучшего в 1/8 финала турнира.

2
Товарищеские матчи

 В рамках подготовки к отборочным играм чемпионата мира – 2022 сборная Кыргызстана в июне и ноябре провела два товарищеских матча с командами Палестины и Узбекистана. В игре с первым соперником полузащитники Турсунали Рустамов и Тамерлан Козубаев оформили два гола. В игре с узбекскими футболистами отличился полузащитник Фархат Мусабеков, забив единственный гол со стороны сборной Кыргызстана.

3
Отборочный раунд чемпионата мира – 2022

Уже на квалификационных матчах чемпионата мира – 2022 в игре со сборной Мьянмы акшумкаровцы, как называют отечественные фанаты свою сборную, забили рекордное количество мячей за один матч – семь голов в ворота соперника. В этой встрече полузащитник Эдгар Бернхардт оформил второй хет-трик в играх сборных. Свои дебютные голы забили молодые игроки-полузащитники Алимардон Шукуров и Гулжигит Алыкулов, кроме того, капитан команды, защитник Валерий Кичин стал одним из авторов голов этого матча.

Завершающий матч в этом году сборная Кыргызстана сыграла с командой Таджикистана. В ворота давнего соперника попал мяч защитника Тамирлана Козубаева, игра закончилась ничьей.

В предстоящем году Кыргызстану предстоит выступить еще на четырех играх в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2022. Ждем от наших футболистов еще больше голов в борьбе выйти на самый главный турнир футбольного мира.
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