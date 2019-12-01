У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по рукопашному бою

Фото Нурлана Байкулова. Кыргызстанцы на турнире по рукопашному бою в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на Кубке первого президента Казахстана по рукопашному бою. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир завершился 30 ноября в Нур-Султане. Участвовали 470 бойцов из 10 стран, включая чемпионов мира, Азии и Европы. В составе сборной КР Махабат Орозбекова (75 кг) взяла серебро, а Бекназар Азаматов (60 кг), Омурбек Аширбеков (65 кг), Куванычбек уулу Азат (85 кг), Санжар Султаналиев (90 кг) и Айгерим Бекболова (55 кг) — бронзу. В общекомандном зачете Кыргызстан занял третье место.

Четыре кыргызстанца получили индивидуальные награды: Азамат Жумаков — за лучшую технику, Раим уулу Примбай — за волю к победе, Чынтемир Аширалиев — как лучший тренер, Нурлан Байкулов — как лучший судья.