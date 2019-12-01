20:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по рукопашному бою

Фото Нурлана Байкулова. Кыргызстанцы на турнире по рукопашному бою в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на Кубке первого президента Казахстана по рукопашному бою. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир завершился 30 ноября в Нур-Султане. Участвовали 470 бойцов из 10 стран, включая чемпионов мира, Азии и Европы. В составе сборной КР Махабат Орозбекова (75 кг) взяла серебро, а Бекназар Азаматов (60 кг), Омурбек Аширбеков (65 кг), Куванычбек уулу Азат (85 кг), Санжар Султаналиев (90 кг) и Айгерим Бекболова (55 кг)  бронзу. В общекомандном зачете Кыргызстан занял третье место.

Четыре кыргызстанца получили индивидуальные награды: Азамат Жумаков  за лучшую технику, Раим уулу Примбай  за волю к победе, Чынтемир Аширалиев  как лучший тренер, Нурлан Байкулов  как лучший судья.
Ссылка:
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанцев семь медалей на Кубке мира по рукопашному бою
Кыргызстанцы выиграли девять медалей на чемпионате мира по рукопашному бою
У Кыргызстана восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою
В Кыргызстане прошел чемпионат по рукопашному бою
У кыргызстанцев 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою
Популярные новости
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься зимой и&nbsp;сколько это стоит Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься зимой и сколько это стоит
Сексуальный боец из&nbsp;ММА: россиянка, покоряющая мир смешанных единоборств Сексуальный боец из ММА: россиянка, покоряющая мир смешанных единоборств
Рекорд Роберта Левандовского, фиаско &laquo;Локомотива&raquo;. Итоги матчей Лиги чемпионов Рекорд Роберта Левандовского, фиаско «Локомотива». Итоги матчей Лиги чемпионов
В&nbsp;Лиге чемпионов определилось восемь участников плей-офф В Лиге чемпионов определилось восемь участников плей-офф
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
1 декабря, воскресенье
19:57
У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по рукопашному бою У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире...
19:55
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты, спектакли
15:00
Мгновения жизни. Звездное небо Иссык-Куля и осенний Бишкек
14:00
Как выжить на склоне: советы для начинающих лыжников