Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по ММА

Фото Федерации MMA & PF KG. Адилет Нурматов (второй справа) и другие члены сборной Кыргызстана на чемпионате мира по ММА

Кыргызстанец Адилет Нурматов занял третье место на чемпионате мира по ММА. Об этом 24.kg сообщили в Федерации MMA & PF KG.

ЧМ прошел 18-23 ноября в Сингапуре. Участвовали бойцы из 43 стран, в том числе четыре кыргызстанца. Адилет Нурматов бился в весовой категории 70,3 килограмма. В ходе турнира он выиграл четыре боя, в том числе у Леонардо Моралеса (Никарагуа), имеющего опыт выступлений в UFC. Бои проходили жестко, и Нурматов получил травмы. Из-за них уступил в полуфинале.

«Чемпионат проводился Всемирной ассоциацией ММА (GAMMA) при поддержке One Championship», — отметили в федерации.