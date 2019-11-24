21:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по ММА

Фото Федерации MMA & PF KG. Адилет Нурматов (второй справа) и другие члены сборной Кыргызстана на чемпионате мира по ММА

Кыргызстанец Адилет Нурматов занял третье место на чемпионате мира по ММА. Об этом 24.kg сообщили в Федерации MMA & PF KG.

ЧМ прошел 18-23 ноября в Сингапуре. Участвовали бойцы из 43 стран, в том числе четыре кыргызстанца. Адилет Нурматов бился в весовой категории 70,3 килограмма. В ходе турнира он выиграл четыре боя, в том числе у Леонардо Моралеса (Никарагуа), имеющего опыт выступлений в UFC. Бои проходили жестко, и Нурматов получил травмы. Из-за них уступил в полуфинале.

«Чемпионат проводился Всемирной ассоциацией ММА (GAMMA) при поддержке One Championship», — отметили в федерации.
Ссылка:
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Боец ММА использовал редкий прием и отправил соперника в нокаут
Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл дебютный бой в ММА
Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал первую победу в UFC
Кыргызстанец Кямран Аббасов стал чемпионом мира по ММА по версии One FC
В России турнир по ММА завершился массовой дракой
Американский боец MMA за 29 секунд нокаутировал ранее непобедимого россиянина
Чемпион Бекжан Матысаев: Ринг — это мой дом, а соперники — незваные гости
ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу атышуу фактысы боюнча тосмо арыз жазды
В Британии боец ММА нокаутировал соперника за три секунды
Кыргызстанцы потратили меньше минуты для победы на турнире по кулатуу эртаймаш
Популярные новости
Звезда армрестлинга: знойная сибирячка уложит любого одной левой Звезда армрестлинга: знойная сибирячка уложит любого одной левой
Из&nbsp;декрета на&nbsp;турнир. Капитан сборной Кыргызстана по&nbsp;волейболу о&nbsp;любви к&nbsp;игре Из декрета на турнир. Капитан сборной Кыргызстана по волейболу о любви к игре
Кыргызстанец в&nbsp;72&nbsp;года занял второе место на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;гиревому спорту Кыргызстанец в 72 года занял второе место на чемпионате мира по гиревому спорту
Александр Крестинин: В&nbsp;матче с&nbsp;Таджикистаном мы&nbsp;нанесли мало ударов по&nbsp;воротам Александр Крестинин: В матче с Таджикистаном мы нанесли мало ударов по воротам
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
24 ноября, воскресенье
21:08
Мэрия Каракола запретила проводить мирную акцию возле обладминистрации Мэрия Каракола запретила проводить мирную акцию возле о...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 ноября: местами возможен снег
20:12
Фарид Ниязов рассказал, кто приглашал Хабибулу Абдукадыра на инаугурацию
20:11
Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по ММА
19:16
У кыргызстанцев три медали на чемпионате мира по джиу-джитсу