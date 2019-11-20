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Спорт

Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире по тогуз-коргоолу

Фото Камчыбека Касымова. Анарбек Джамакеев (справа) на турнире в Казахстане

Кыргызстанец Анарбек Джамакеев выиграл бронзу на международном турнире по тогуз-коргоолу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Актобе (Казахстан). Участвовали более 80 спортсменов из Казахстана и КР. Нашу страну представляли семь игроков. Анарбек Джамакеев стал третьим среди мужчин. Жаныл Сагынбекова остановилась в шаге от бронзы среди женщин.

«В настоящее время проводим чемпионат КР. Позднее состоится международный турнир памяти Чингиза Айтматова», — добавили в федерации.
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