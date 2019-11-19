Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Текстовая трансляция

Внимание! Сегодня из-за матча по футболу между сборными Кыргызстана и Таджикистана в центре Бишкека ограничат движение транспорта с 17.00 и до окончания игры (около 22.00).

Проезд закроют по улице Тоголока Молдо — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Временные ограничения движение на улице Фрунзе — от улицы Исанова до Панфилова.

Старайтесь выбирать другие улицы, чтобы не создавать пробки или объехать их.