Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Текстовая трансляция

Национальные сборные Кыргызстана и Таджикистана сегодня сыграют в Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова. Поединок пройдет в рамках квалификационного турнира на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу.
24.kg ведет текстовую трансляцию матча и рассказывает о подготовке к нему. Текст постоянно дополняется.
16:28
19.11.2019
Внимание! Сегодня из-за матча по футболу между сборными Кыргызстана и Таджикистана в центре Бишкека ограничат движение транспорта с 17.00 и до окончания игры (около 22.00).
Проезд закроют по улице Тоголока Молдо — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.
Временные ограничения движение на улице Фрунзе — от улицы Исанова до Панфилова.
Старайтесь выбирать другие улицы, чтобы не создавать пробки или объехать их.