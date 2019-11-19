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Спорт

Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Текстовая трансляция

Национальные сборные Кыргызстана и Таджикистана сегодня сыграют в Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова. Поединок пройдет в рамках квалификационного турнира на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу.

24.kg ведет текстовую трансляцию матча и рассказывает о подготовке к нему. Текст постоянно дополняется. 

изменить порядок

16:28
19.11.2019

Внимание! Сегодня из-за матча по футболу между сборными Кыргызстана и Таджикистана в центре Бишкека ограничат движение транспорта с 17.00 и до окончания игры (около 22.00).

Проезд закроют по улице Тоголока Молдо — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Временные ограничения движение на улице Фрунзе — от улицы Исанова до Панфилова.

Старайтесь выбирать другие улицы, чтобы не создавать пробки или объехать их.
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