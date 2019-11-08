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Спорт

Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу

Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в отборе на чемпионат Азии - 2020 по футболу.

Квалификационные соревнования среди команд, составленных из игроков до 19 лет, проходят в Иране. 6 ноября в дебютном матче кыргызстанцы проиграли иранцам – 0:3. 8 ноября во втором туре наши футболисты были сильнее представителей ОАЭ – 2:0.

Голы забили Эмир Шигайбаев (39-я минута) и Рыскелди Артыкбаев (45-я минута). Вратарь сборной КР Артем Прядкин отразил пенальти.

В заключительном туре 10 ноября кыргызстанцы встретятся с непальцами.
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