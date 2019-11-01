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Спорт

Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла бронзу на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанка Айпери Медет кызы накануне выиграла бронзу на чемпионате мира по женской борьбе.

Она выступала в весовой категории 76 килограммов. На старте победила Энрику Риналди (Италия), затем одолела Грейслин Дуган (Канада), а в полуфинале уступила Юке Кагами (Япония). В схватке за третье место Айпери поборола Ариунжаргал Ганбат (Монголия).

Чемпионат мира проходит в Будапеште (Венгрия). Участвуют спортсмены до 23 лет. Ранее кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков взял золото на турнире по вольной борьбе.
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