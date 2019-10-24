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Спорт

Кыргызстан победил Туркменистан в отборе на чемпионат Азии по футзалу

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футзалу после игры с командой Туркменистана

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу 24 октября выиграла первый матч отборочного турнира на чемпионат Азии — 2020.

Квалификационные соревнования проходят в Иране. В дебютном поединке кыргызстанцы одолели туркменистанцев — 3:2. За четыре минуты до финального свистка наши соперники вели в счете, но концовка осталась за сборной КР. Два мяча в ее составе забил Юлдашбай Салимбаев, один — Арстанбек Турсунов.

Этой победой наша сборная гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Азии. Она сыграет там в 16-й раз подряд.

Второй и заключительный матч отбора кыргызстанцы проведут 25 октября. Противостоять им будут иранцы.
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