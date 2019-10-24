Победа «Ливерпуля» и рекорд Месси. Итоги третьего тура Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 23 октября прошли еще восемь матчей третьего тура.

В группе E «Ливерпуль» со счетом 4:1 обыграл «Генк». У «Ливерпуля» результативные удары нанесли Алекс Окслейд-Чемберлен (2-я и 57-я минуты), Садио Мане (77-я минута) и Мохамед Салах (87-я минута), у «Генка» — Стивен Одей (88-я минута). Для «Ливерпуля» это вторая победа подряд.

В группе F «Барселона» победила «Славию» — 2:1. У «Барселоны» отличился Лионель Месси (3-я минута), у «Славии» — Ян Борил (50-я минута) и Петер Олайинка (57-я минута, в свои ворота). Гол 32-летнего Месси стал для него 113-м в Лиге чемпионов. Впервые он забил на этом турнире в 2005-м и с тех пор поражает ворота соперников в каждом розыгрыше. Это рекорд.

В группе G «Бенфика» с таким же счетом обыграла «Лион». Голы у победителей забили Рафаэл Силва (4-я минута) и Пицци (85-я минута), у проигравших — Мемфис Депай (70-я минута). Это первая победа «Бенфики» на турнире.

В группе H «Челси» одолел «Аякс» — 1:0. Отличился Миши Батшуайи (86-я минута). У обоих клубов по шесть очков, и они лидируют в турнирной таблице.

Результаты остальных матчей, расписание следующих и турнирную таблицу смотрите здесь.