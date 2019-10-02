Кыргызстанки победили на турнире по художественной гимнастике в Испании

Кыргызстанки победили на международном турнире по художественной гимнастике, прошедшем в Фигерасе (Испания). Об этом 24.kg сообщили в команде.

В турнире участвовали более тысячи спортсменок из 14 стран. Кыргызстан представляли восемь гимнасток во главе с тренером Светланой Моисеевой. Они выступали в нескольких возрастных группах и видах программы.

Альбина Козубаева заняла два первых места (в упражнениях с мячом и лентой), а Севара Хаитова — три (с булавами, мячом и в многоборье). Аделина Данисова победила в многоборье, а Айбике Асеналханова — в упражнении без предмета. Аделина Данисова, Айбике Асеналханова, Руслан кызы Тумарууз, Айбике Эргешова и Нурайым Султанкеримова первенствовали в групповом упражнении.

Альбина Козубаева выиграла также две серебряные награды, а Севара Хаитова, Аделина Данисова и Нурайым Султанкеримова — по одной. Альфиназ Мамадалиева взяла бронзу.