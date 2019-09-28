Кыргызская премьер-лига. «Дордой» победил «Алай», «Нефтчи» разгромил «Абдыш-Ату»

В Кыргызской премьер-лиге 28 сентября прошли два матча 23-го тура.

В центральном поединке «Дордой» в гостях со счетом 3:1 одолел «Алай». У «Дордоя» забили Муролим Ахмедов (53-я и 77-я минуты) и Вахыт Оразсахедов (88-я минута), у «Алая» — Жоел Кожо (64-я минута).

«Нефтчи» на чужом поле был сильнее «Абдыш-Аты» — 4:0. Результативные удары нанесли Манас Карипов (33-я минута), Эльдар Молдожунусов (46-я и 75-я минуты) и Аброр Кыдыралиев (85-я минута, с пенальти).

«Алай» (50 очков) остается на первом месте в турнирной таблице. У «Дордоя» 48 очков и два матча в запасе. «Нефтчи» (34 очка) — третий. Еще две игры этого тура пройдут 29 сентября.