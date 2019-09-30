Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

В стране регулярно проводятся чемпионаты среди игроков всех возрастов. Ветеранские турниры — одни из самых интересных.

27 сентября — 6 октября. Чемпионат мира по легкой атлетике. Доха (Катар)

Участвуют представители около 200 стран, в том числе два кыргызстанца.

1 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, перенесенный матч 19-го тура

«Дордой» — «Нефтчи».

В случае успеха в этой игре «Дордой» вплотную приблизится к лидирующему в турнирной таблице «Алаю».

3-4 октября. Кубок Азии среди кадетов по дзюдо. Бишкек

За победу борются 124 спортсмена из семи стран. Кыргызстанцы — одни из фаворитов.

4 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 24-й тур

«Дордой» — «Илбирс».

«Дордой» — один из двух претендентов на золото. «Илбирс» оспаривает с тремя командами бронзу.

5 октября. Республиканские соревнования по легкой атлетике. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 16.00

Это ежегодные состязания. Они посвящены памяти прославленных легкоатлетов Кыргызстана.

5 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 24-й тур

«Кара-Балта» — «Нефтчи».

Хозяева борются за седьмое место в турнирной таблице, гости — за третье.

5-6 октября. Кубок Азии среди юниоров по дзюдо. Бишкек

На татами выйдут 128 дзюдоистов из семи стран. Как и на предшествующем ему Кубке Азии среди кадетов, местные дзюдоисты — главные претенденты на медали.

5-6 октября. Открытый Кубок Кыргызстана по NAGA-грэпплингу. Бишкек, ФОК имени Р.Санатбаева

NAGA — одна из самых популярных и зрелищных версий данного единоборства.

6 октября. Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. Бишкек, парк «Молодежный», 10.00

Задача участников — за час преодолеть 10-12 контрольных пунктов. Медали разыгрываются среди юниоров, мужчин и женщин.

6 октября. Открытый чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, восьмой тур. Бишкек

Чемпионат состоит из десяти туров. Предыдущий выиграл Михаил Белоглазов.

6 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 24-й тур

«Академия-Лидер» — «Абдыш-Ата»,

«Алга» — «Алай».