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Спорт

Дзюдоист из Кыргызстана впервые выиграл медаль на чемпионате мира

Фото IJF. Чынгызхан Сагыналиев (второй справа) — бронзовый призер ЧМ среди кадетов

Кыргызстанец Чынгызхан Сагыналиев выиграл бронзу на чемпионате мира среди кадетов по дзюдо. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

ЧМ проходит 25-28 сентября в Алматы (Казахстан). Участвуют 463 спортсмена из 61 страны. КР представляют 16 дзюдоистов. Чынгызхан Сагыналиев выступал в весовой категории до 60 килограммов. На старте он одолел Виляра Липарда (Эстония), затем — Мишеля Ширалди (Италия) и Давити Бахбахашвили (Грузия). В полуфинале наш спортсмен не справился с Камраном Сулеймановым, а в схватке за третье место поборол Турана Байрамова (оба из Азербайджана).

«Это первая медаль на чемпионате мира в истории кыргызского дзюдо», — отметили в федерации.
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