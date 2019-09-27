Дзюдоист из Кыргызстана впервые выиграл медаль на чемпионате мира

Кыргызстанец Чынгызхан Сагыналиев выиграл бронзу на чемпионате мира среди кадетов по дзюдо. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

ЧМ проходит 25-28 сентября в Алматы (Казахстан). Участвуют 463 спортсмена из 61 страны. КР представляют 16 дзюдоистов. Чынгызхан Сагыналиев выступал в весовой категории до 60 килограммов. На старте он одолел Виляра Липарда (Эстония), затем — Мишеля Ширалди (Италия) и Давити Бахбахашвили (Грузия). В полуфинале наш спортсмен не справился с Камраном Сулеймановым, а в схватке за третье место поборол Турана Байрамова (оба из Азербайджана).

«Это первая медаль на чемпионате мира в истории кыргызского дзюдо», — отметили в федерации.