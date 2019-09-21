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Спорт

НИК-2019. Команда Таласской области выиграла турнир по кыргыз курошу

Фото ГАМФКиС. Эпизод турнира по кыргыз курошу в рамках НИК-2019

В Таласе на Национальных играх кочевников 20 сентября прошел турнир по кыргыз курошу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

За победу боролись 63 спортсмена из всех регионов КР. В весовой категории до 55 кг первое место занял Роман Сапаров (Ошская область), до 60 кг — Сыймык Алымкулов (Джалал-Абадская область), до 66 кг — Баястан Суйунбеков, до 74 кг — Санжарбек Аманов (оба из Таласской области). В весе до 84 кг победил Бексултан Кожомуратов, до 96 кг — Нурбек Кожобеков, свыше 96 кг — Тилек Куралов (все из Бишкека).

В командном зачете лучшей стала сборная Таласской области. На втором месте Бишкек, на третьем — Джалал-Абадская область.
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