НИК-2019. Команда Таласской области выиграла турнир по кыргыз курошу

В Таласе на Национальных играх кочевников 20 сентября прошел турнир по кыргыз курошу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

За победу боролись 63 спортсмена из всех регионов КР. В весовой категории до 55 кг первое место занял Роман Сапаров (Ошская область), до 60 кг — Сыймык Алымкулов (Джалал-Абадская область), до 66 кг — Баястан Суйунбеков, до 74 кг — Санжарбек Аманов (оба из Таласской области). В весе до 84 кг победил Бексултан Кожомуратов, до 96 кг — Нурбек Кожобеков, свыше 96 кг — Тилек Куралов (все из Бишкека).

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В командном зачете лучшей стала сборная Таласской области. На втором местеБишкек, на третьем — Джалал-Абадская область.