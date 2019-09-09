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Спорт

Кыргызстанка выиграла международный марафон в Казахстане

Фото @astana42k. На верхней ступени пьедестала - Юлия Андреева

Кыргызстанка Юлия Андреева выиграла международный марафон. Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков.

Марафон прошел накануне в Нур-Султане. Участвовали более пяти тысяч атлетов из 26 стран. Юлия Андреева преодолела 42 километра 195 метров за 2 часа 28 минут 42 секунды и победила в возрастной группе 18-39 лет и абсолютном зачете среди женщин. Ближайшую преследовательницу она опередила на 5 минут. Ее результат почти на минуту лучше олимпийского норматива. Некоторые СМИ поспешили сообщить, что Юлия взяла лицензию на Олимпиаду — 2020.

«Пока не могу уверенно заявить, что она поедет на Игры в Токио. Сделал запрос в соответствующие структуры о том, сертифицирована ли трасса данного марафона для отбора на Олимпиаду. Ответ придет позднее, — отметил генсек. — Если сертифицирована, будем поздравлять нашу спортсменку с четвертой Олимпиадой в ее карьере. Она ездила на Игры в 2008, 2012 и 2016 годах».
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