Гольфисты из Кыргызстана выиграли три медали в Казахстане

Гольфисты из Кыргызстана выиграли три медали на международном турнире в Алматы. Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Андрей Мымрин.

За победу в четырех группах боролись около 80 спортсменов. Нашу страну представляли 12 юных гольфистов. Рамильджан Умаров в своей группе завоевал золото, Адилет Турсуналиев — серебро, Арсен Абасканов — бронзу. «Это не первое участие кыргызстанцев в таком турнире. Результаты с каждым разом все выше», — отметил Андрей Мымрин.

«В сентябре наши взрослые гольфисты отправятся на чемпионат Казахстана. В начале ноября проведем турнир на кубок федерации», — добавил он.