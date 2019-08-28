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Спорт

Гольфисты из Кыргызстана выиграли три медали в Казахстане

Фото Андрея Мымрина. Гольфисты из Кыргызстана на турнире в Казахстане

Гольфисты из Кыргызстана выиграли три медали на международном турнире в Алматы. Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Андрей Мымрин.

За победу в четырех группах боролись около 80 спортсменов. Нашу страну представляли 12 юных гольфистов. Рамильджан Умаров в своей группе завоевал золото, Адилет Турсуналиев — серебро, Арсен Абасканов — бронзу. «Это не первое участие кыргызстанцев в таком турнире. Результаты с каждым разом все выше», — отметил Андрей Мымрин.

«В сентябре наши взрослые гольфисты отправятся на чемпионат Казахстана. В начале ноября проведем турнир на кубок федерации», — добавил он.
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