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Спорт

Кыргызстанец взял бронзу на чемпионате Азии по казах куреси

Фото Акжибек Алтынбековой. Нуржигит Жаанбаев (слева) — бронзовый призер ЧА по казах куреси

Кыргызстанец взял бронзу на чемпионате Азии по борьбе казах куреси. Об этом 24.kg сообщила генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Акжибек Алтынбекова.

Турнир прошел 17-18 августа в Улан-Баторе (Монголия). Нашу страну представляли восемь спортсменов. Единственную награду завоевал Нуржигит Жаанбаев, выступавший в весовой категории до 66  килограммов. Три человека остановились в шаге от пьедестала почета.

Акжибек Алтынбековой
Фото Акжибек Алтынбековой. Сборная Кыргызстана по казах куреси

«Наша федерация образовалась в этом году, и данный ЧА был для нас дебютным, — отметила Акжибек Алтынбекова. — Впереди чемпионат мира и крупный турнир «Алем Барыс»».
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