11:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанка заняла второе место на чемпионате мира среди кадетов по борьбе

Кыргызстанка Калмира Билимбек кызы заняла второе место на чемпионате мира среди кадетов по женской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

ЧМ проходит с 29 июля по 4 августа в Софии (Болгария). Калмира Билимбек кызы выступала в весовой категории 53 килограмма. На пути к финалу она победила Элнуру Маммадову (Азербайджан), Марию Виллумсен (Дания), Алесю Гетманову (Беларусь) и Алтын Шагаеву (Казахстан). В решающей схватке Калмира не справилась с Жаоджинг Ши (Китай).

Это единственная медаль Кыргызстана в состязаниях по женской борьбе. Ранее в рамках ЧМ прошел турнир по вольной борьбе; у отечественных спортсменов наград не было. Сегодня стартует заключительный вид программы — греко-римская борьба.
Ссылка:
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка заняла второе место на чемпионате Азии по борьбе
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова стала чемпионкой Азии по борьбе
Айсулуу Тыныбекова стала трехкратной чемпионкой Азии по борьбе
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова — бронзовый призер чемпионата Азии по борьбе
Кыргызстанка заняла второе место на чемпионате Азии по борьбе
Айсулуу Тыныбекова выиграла бронзу на международном турнире по борьбе
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на Гран-при Франции по борьбе
Броски и туше. Как кыргызстанцы блистали на международном турнире по борьбе
В Кыргызстане торжественно встретили борцов-призеров Азиатских игр
У Кыргызстана четвертая медаль на Азиатских играх
Популярные новости
Самая сексуальная легкоатлетка мира и&nbsp;надежд Германии Самая сексуальная легкоатлетка мира и надежд Германии
Трех кыргызстанцев пожизненно отстранили от&nbsp;футбола Трех кыргызстанцев пожизненно отстранили от футбола
Футболист Мирлан Мурзаев: В&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ хочу преподнести сборной Японии сюрприз Футболист Мирлан Мурзаев: В отборе на ЧМ хочу преподнести сборной Японии сюрприз
Грандиозную драку во&nbsp;время матча устроили бейсболисты в&nbsp;США Грандиозную драку во время матча устроили бейсболисты в США
Бизнес
Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой
Beeline: 21&nbsp;год на&nbsp;связи! Beeline: 21 год на связи!
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!