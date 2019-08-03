Кыргызстанка заняла второе место на чемпионате мира среди кадетов по борьбе

Кыргызстанка Калмира Билимбек кызы заняла второе место на чемпионате мира среди кадетов по женской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

ЧМ проходит с 29 июля по 4 августа в Софии (Болгария). Калмира Билимбек кызы выступала в весовой категории 53 килограмма. На пути к финалу она победила Элнуру Маммадову (Азербайджан), Марию Виллумсен (Дания), Алесю Гетманову (Беларусь) и Алтын Шагаеву (Казахстан). В решающей схватке Калмира не справилась с Жаоджинг Ши (Китай).

Это единственная медаль Кыргызстана в состязаниях по женской борьбе. Ранее в рамках ЧМ прошел турнир по вольной борьбе; у отечественных спортсменов наград не было. Сегодня стартует заключительный вид программы — греко-римская борьба.