«Салам-Алик» и EREM победили во втором туре чемпионата КР по пляжному волейболу

В Иссык-Кульской области 24-26 июля прошел второй тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола.

Среди женщин за победу боролись 12 команд. Первое место занял «Салам-Алик», за который играли Алия Шумкарбекова и Мадина Мирлан кызы. Вторым стал «Улар», третьим — «Дордой». В таком же порядке эти команды расположились в турнирной таблице по сумме двух туров.

Среди мужчин играли 10 команд. Лучшим стал EREM-1, в котором выступали Омур Жунусов и Уларбек Маматкулов. На втором месте «Ош», на третьем — «Улар-1». По итогам тура EREM-1 возглавил турнирную таблицу. Следом идут «Ош» и EREM-2.

Дебютный тур прошел в июне. Заключительный, третий состоится в конце августа — начале сентября.