Кыргызстанец занял третье место на Кубке президента Казахстана по боксу

Кыргызстанец Кадырбек уулу Арген занял третье место на VII международном турнире на кубок президента Казахстана по боксу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта РК.

Турнир прошел 16-20 июля в городе Нур-Султане. Участвовали около 150 спортсменов из 13 стран. Среди мужчин медали разыгрывались в восьми весовых категориях. КР представляли пять боксеров. Четыре из них проиграли дебютные бои.

Кадырбек уулу Арген выступал в весе 63 кг. На старте он победил представителя Филиппин (3:2), в четвертьфинале был сильнее узбекистанца (5:0), а в бою за выход в финал не справился с индийцем (1:4).