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Спорт

Кыргызстанцы выиграли две бронзы на чемпионате Азии по вольной борьбе

Кыргызстанцы 13 июля выиграли две бронзы на чемпионате Азии среди юниоров по вольной борьбе.

В весовой категории 57 килограммов Тайырбек Жумашбек уулу в четвертьфинале победил Вея Ли (Китай), затем уступил будущему чемпиону Юто Такешите (Япония), а в схватке за бронзу был сильнее Абзала Окенова (Казахстан).

В весе 97 кг Арсланбек Турдубеков на старте одолел Мингсеока Чу (Южная Корея), в полуфинале проиграл Зиямухаммету Сапарову (Туркменистан), а в поединке за третье место не оставил шансов Харуну Абиду (Пакистан).

ЧА проходит в Таиланде. 14 июля, в последний день, на ковры выйдут четыре отечественных борца.
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