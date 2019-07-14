Кыргызстанцы выиграли две бронзы на чемпионате Азии по вольной борьбе

Кыргызстанцы 13 июля выиграли две бронзы на чемпионате Азии среди юниоров по вольной борьбе.

В весовой категории 57 килограммов Тайырбек Жумашбек уулу в четвертьфинале победил Вея Ли (Китай), затем уступил будущему чемпиону Юто Такешите (Япония), а в схватке за бронзу был сильнее Абзала Окенова (Казахстан).

В весе 97 кг Арсланбек Турдубеков на старте одолел Мингсеока Чу (Южная Корея), в полуфинале проиграл Зиямухаммету Сапарову (Туркменистан), а в поединке за третье место не оставил шансов Харуну Абиду (Пакистан).

ЧА проходит в Таиланде. 14 июля, в последний день, на ковры выйдут четыре отечественных борца.