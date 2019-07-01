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Спорт

Легкоатлеты из Кыргызстана победили на международном турнире в Баку

Фото ГАМФКиС. Легкоатлеты из Кыргызстана на турнире в Баку

Кыргызстанцы победили на международном турнире по легкой атлетике, прошедшем в Баку. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В турнире участвовали спортсмены из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана и Кыргызстана. Нашу страну представляли четыре атлета, все они поднялись на пьедестал почета.

Среди юношей Элдияр Кадыров выиграл золото на дистанции 1 тысяча 500 метров и серебро на 800 метров. Среди девушек Айнуска Калил кызы в аналогичных забегах стала чемпионкой. Ева Кадырова победила на дистанции 100 метров. Чолпон Тазабекова стала второй в забеге на 1 тысячу 500 метров.
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