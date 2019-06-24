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Спорт

Юношеская сборная Кыргызстана выиграла баскетбольный турнир Summer Cup

Фото из архива Федерации баскетбола Кыргызстана. Турнир по баскетболу 3х3 в Бишкеке

В Бишкеке прошел турнир Summer Cup — 2019 по баскетболу 3×3.

За победу в четырех категориях боролись 64 команды. В категории до 18 лет юношеская сборная КР выиграла пять матчей и заняла первое место. За нее выступали Федор Бардашов, Азим Чолонбаев, Назим Адылбеков и Нурбек Айданбек уулу. Второй стала команда «Аттын баши», третьей — Virgins.

Этим же составом юношеская сборная выступила в категории старше 18 лет. Проведя шесть матчей, она заняла третье место. Чемпионом стала Muras Team, серебряным призером — Bars Team.

Среди юношей до 16 лет тройку лидеров составили Easymoneysniper, Great Juniors и Bishkek Junior, среди девушек — Fire, Anadolu и «Эдельвейс юниор».

Такие турниры проводятся в Бишкеке регулярно: зимой прошел Winter Cup, весной — Spring Cup.
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