Кыргызстан уступил Венгрии на чемпионате мира среди артистов по футболу

Сборная Кыргызстана со счетом 2:4 уступила команде Венгрии на чемпионате мира среди артистов по футболу, продолжающемся в Москве.

Команды встречались в рамках третьего тура группового этапа. Наша команда забила первой, но затем соперник перехватил инициативу.