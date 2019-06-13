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Спорт

Кыргызстан уступил Венгрии на чемпионате мира среди артистов по футболу

Сборная Кыргызстана со счетом 2:4 уступила команде Венгрии на чемпионате мира среди артистов по футболу, продолжающемся в Москве.

Команды встречались в рамках третьего тура группового этапа. Наша команда забила первой, но затем соперник перехватил инициативу.

По итогам трех матчей, набрав одно очко, сборная Кыргызстана стала последней в группе A. На старте она сыграла вничью со Словенией (1:1), затем — с Сербией (0:0). Позднее в игре с сербами организаторы присудили кыргызстанцам техническое поражение (0:3), назвав причиной нарушение регламента по составу. Впереди утешительный турнир за 13-16 места.
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