У Кыргызстана восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою

Сборная Кыргызстана выиграла восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

ЧМ проходил с 30 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге (Россия). Участвовали более 200 бойцов из 37 стран. Кыргызстан представляли 15 спортсменов. В их активе две серебряные и шесть бронзовых наград.

Второе место заняли Чынтемир Аширалиев (весовая категория 75 кг) и Нурлан Байкулов (свыше 90 кг). Третьими стали Максат Черикбаев (55 кг), Рамис Кадыралиев (70 кг), Бакыт Байгазаков (80 кг), Молдокерим уулу Касиет (85 кг), Касымалы Кадыралиев (90 кг) и Махабат Орозбекова (75 кг).