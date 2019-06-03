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Спорт

У Кыргызстана восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою

Фото Нурлана Байкулова. Часть сборной Кыргызстана на ЧМ по рукопашному бою

Сборная Кыргызстана выиграла восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

ЧМ проходил с 30 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге (Россия). Участвовали более 200 бойцов из 37 стран. Кыргызстан представляли 15 спортсменов. В их активе две серебряные и шесть бронзовых наград.

Второе место заняли Чынтемир Аширалиев (весовая категория 75 кг) и Нурлан Байкулов (свыше 90 кг). Третьими стали Максат Черикбаев (55 кг), Рамис Кадыралиев (70 кг), Бакыт Байгазаков (80 кг), Молдокерим уулу Касиет (85 кг), Касымалы Кадыралиев (90 кг) и Махабат Орозбекова (75 кг).
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