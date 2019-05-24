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Спорт

Кыргызстанец в 72 года выиграл серебро на чемпионате мира по жиму лежа

Фото Бакыта Керимбекова. Аджибек Абакиров (второй слева) - серебряный призер ЧМ по жиму лежа

Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате мира по жиму штанги лежа (по версии IPF). Об этом сообщил президент Федерации пауэрлифтинга КР Бакыт Керимбеков.

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Турнир проходил в Токио. В возрастной группе старше 70 лет в весе до 105 килограммов выступал 72-летний представитель КР Аджибек Абакиров. Он осилил штангу весом 90 килограммов и занял второе место. «Занимается жимом лишь около трех месяцев. В следующем году настроен стать чемпионом», — отметил Бакыт Керимбеков.

«Готовимся к чемпионату Азии по пауэрлифтингу, который пройдет в декабре в Алматы», — добавил глава федерации.
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