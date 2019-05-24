Кыргызстанец в 72 года выиграл серебро на чемпионате мира по жиму лежа

Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате мира по жиму штанги лежа (по версии IPF). Об этом сообщил президент Федерации пауэрлифтинга КР Бакыт Керимбеков.

Читайте по теме В Бишкеке 61-летний силач поднял груз весом 40 тонн и установил мировой рекорд

Турнир проходил в Токио. В возрастной группе старше 70 лет в весе до 105 килограммов выступал 72-летний представитель КР Аджибек Абакиров. Он осилил штангу весом 90 килограммов и занял второе место. «Занимается жимом лишь около трех месяцев. В следующем году настроен стать чемпионом», — отметил Бакыт Керимбеков.

«Готовимся к чемпионату Азии по пауэрлифтингу, который пройдет в декабре в Алматы», — добавил глава федерации.